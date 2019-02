SIRENE NÃO TOCOU PORQUE FOI ENGOLIDA PELA LAMA, DIZ PRESIDENTE DA VALE; ‘ONDE DEVERIA ESTAR ESSA SIRENE?’

O presidente da Vale do Rio Doce, Fábio Schvartsman, em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (31), após reunião, com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e autoridades do MPF (Ministério Público Federal), afirmou que a sirene de alerta de rompimento de barragem não tocou porque foi ‘engolfada’ pela lama.





“Nossa intenção foi revelar o propósito de acelerar ao máximo o processo de indenização e atendimento às consequências do desastre. Para tanto, estamos preparados para abdicar de ações judiciais, e estamos preparados porque queremos fazer acordos extrajudiciais”, afirmou Fábio Schvartsman, acrescentando que pretende iniciar os pagamentos.





Depois das declarações, internautas começam a se perguntar se o local onde essas sirenes foram instaladas não deveriam ser totalmente fora da rota de um possível rompimento, uma vez que ela serve justamente para alertar e dar tempo das pessoas fugirem para zonas mais altas, como existem várias no entorno da Mina do Feijão.





Qual o engenheiro que projeta e manda instalar uma sirene de alerta, que no momento de um rompimento fica em um local que é devastado pela avalanche de rejeitos da barragem?





Ficamos com a pergunta….