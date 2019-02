SOBRAL ABANDONADA! A SAÚDE PÚBLICA ESTÁ NA UTI

A população sobralense vem sendo prejudicada com a falta de medicamentos nos postos de saúde do município. Recebemos diariamente solicitações de internautas para expor o descaso à opinião pública. veja o caso do senhor Hamilton!

Agora vejam a importância desse medicamento na vida de um paciente:





Carbamazepina é indicada para o tratamento de crises convulsivas, doenças neurológicas como a neuralgia do trigêmeo e para o tratamento do humor bipolar e da depressão, em adultos e crianças.





(Tiro e Queda Notícias)