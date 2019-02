Sobre fimose em adulto - Dr. Rafael Arruda (Médico Urologista)

As principais causas da fimose em adultos são decorrentes de inflamações crônicas da glande, deixando o anel do prepúcio ainda mais estreito. Uma má higienização na cabeça do pênis pode levar à essas inflamações.





O tratamento é feito por meio da cirurgia denominada postectomia (ou circuncisão). Ela evita complicações futuras como o câncer de pênis e permite que o homem tenha relações sexuais sem dores ou incômodos.









- Quem é o Dr. Rafael Arruda?





Médico formado pela Universidade Federal do Ceará (2007), campus Sobral. Concluiu residência médica na área de Cirurgia Geral, pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) - (Teresina-PI/2010) e especialização em Videocirurgia pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) - (Teresina-PI/2011). Especializado em Urologia pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) (Recife-PE/2015)





(Blog Encontro com a Saúde)