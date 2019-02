Solenidade marcou a posse da nova diretora do CED de Sobral

A Secretária Executiva de Educação do Estado do Ceará, Eliana Nunes Estrela, deu posse na manhã da última sexta-feira (22), a Professora Dra. Vagna Lima, como Diretora da Coordenadoria de Formação Docente em Educação a Distância- CED, em Sobral.





Na ocasião, a mesa de solenidade contou com a presença do Secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima; O coordenador da CREDE 6, Daniel Costa; A Vice-Reitora da Universidade Vale do Acaraú, Izabelle Mont`Alverne; O vice diretor da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral, professor João Guilherme Nogueira Matias; e o Diretor-geral do campus de Sobral do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Professor Eliano Pessoa. Além de professores, estudantes e representantes das entidades parceiras do CED.

A Professora sobralense, Dra. Vagna Lima, é Doutora em Educação (2017) pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Mestra em Educação (2012) pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Possui Especialização em Gestão Escolar(2006) pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e em Metodologia do Ensino Fundamental e Médio(2003) pela Universidade Estadual Vale do Acaraú(UVA). Graduada em Licenciatura Plena em História(1995). Membro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Curriculares- GEPPC/UFPB/CNPq do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Além de Professora da educação básica na rede pública estadual do Ceará com experiência no ensino superior.





Na solenidade, a nova diretora mostrou sua felicidade na missão a que lhe foi confiada, ao mesmo tempo, reafirmou seu compromisso com a educação do Estado, colocando a CED, como ferramenta disponível para o desenvolvimento e inovação da rede de educação, como uma instituição de referência na região.





