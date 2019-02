Timbalada e Academia da Berlinda agitam o pré-carnaval de Sobral; Veja programação completa

Programação é gratuita e acontece durante os dias 9, 10, 16, 17 e 23 de fevereiro.



O clima de folia já contagia Sobral. A programação da “Temporada de Carnaval 2019” reúne nomes nacionais e locais nos espaços públicos da Princesinha do Norte. Nas ruas, praças e distritos do município, atrações gratuitas prometem animar os mais diferentes foliões. O pré-carnaval será realizado durante os dias 9, 10, 16, 17 e 23 de

fevereiro, e quem abre as atividades é o “Bloco Matracas do Acaraú” em desfile pelo Centro Histórico da cidade.





A programação musical do sábado (9), na Praça São João com a Banda du Sol, Freud Explica e o grupo pernambucano Academia da Berlinda. Para a criançada, a opção é o Baile Infantil que acontece em dois domingos, dias 10 (bairro Cohab II) e 17 (bairro Dom José). A atividade inclui pintura de rosto, apresentações circenses, show musical e diversas atividades pensadas especialmente para os pequenos.









Convidados





O encerramento do pré-carnaval fica por conta do tradicional desfile doBloco dos Sujos (dia 23). O trajeto sai da Coluna da Hora em direção ao Arco, puxado pelo samba-reggae da banda baiana Timbalada.





Em março, já no período oficial de carnaval (dias 2, 3, 4 e 5), as localidades de Taperuaba, Aprazível, Aracatiaçu, Bonfim, Jordão, Caioca, Patriarca e Jaibaras recebem atrações locais que irão animar o clima no interior. Para encerrar as atividades, muito samba no pé com o tradicional desfile das escolas de samba (dia 5), com saída da Praça Coluna da Hora em direção à Praça São João.





Programação completa:





09 de fevereiro (sábado)

Local: Margem Esquerda / Praça São João

17h - Concentração: Cortejo Bloco Matracas do Acaraú

18h - Cortejo Bloco Matracas do Acaraú

19h - Banda du Sol

21h - Freud Explica

23h - Academia da Berlinda





10 de fevereiro (domingo)

Local: Cohab II (Rua Castelo Branco - Em frente ao CEI Terezinha Rodrigues da Silva Bairro)

17h - Pintura de rosto / Brincadeiras com Brinqueducirco

17h - Tio William





16 de fevereiro (sábado)

Local: Margem Esquerda / Praça São João

17h - Concentração: Cortejo Bloco Matracas do Acaraú

18h - Cortejo Bloco Matracas do Acaraú

19h - Banda du Sol

21h - Banda Balaio da Preta

22h - Sertônica Band





17 de fevereiro (domingo)

Local: Praça Dom José (Rua Prefeito Jerônimo Prado, Bairro Dom José))

17h - Pintura de rosto / Brincadeiras com Brinqueducirco

17h - Taa Brincadeiras





23 de fevereiro (sábado)

Local: Centro de Sobral (Concentração Praça da Coluna da Hora)

16h - Concentração com pinturas / Banda Kibatuque

18h - Timbalada





(Diário do Nordeste)