Torcida do Fortaleza esgota venda de 4 mil camisas para trazer Osvaldo em menos de 24h

Na manhã desta quinta-feira (14), as lojas e quiosques oficiais do Clubes estiveram lotados por toda a cidade.

Na noite da última quarta-feira (13), o presidente Marcelo Paz lançou um desafio para o torcedor tricolor: Comprar 4 mil camisas para concretizar a contratação do atacante Osvaldo. A torcida tricolor atendeu prontamente ao pedido. Todas as unidades foram esgotadas em 24h.





Na manhã desta quinta-feira (14), as lojas e quiosques oficiais do Clubes estiveram lotados por toda a cidade. O Fortaleza disponibilizou duas camisas oficiais (Centenarium e Tradição) por R$ 100 cada uma.





Após uma breve passagem com a camisa tricolor em 2018, o atacante Osvaldo está de volta ao Fortaleza Esporte Clube. O atleta estava no Buriram United, da Tailândia. O contrato é de duas temporadas. A informação foi confirmado pelo repórter do Futebolês Anderson Azevedo, nesta quarta-feira (13).





O jogador foi formado nas categorias de base do Leão, onde atuou de 2006 a 2008. Em 2018, Osvaldo chegou a atuar por empréstimo no Fortaleza. Em apenas três meses, o atleta fortaleceu sua identificação com o Clube e o torcedor. Em sua última partida pelo Fortaleza, emocionado, demonstrou interesse de voltar ao Tricolor.





(Tribuna do Ceará)