Tribunal de Justiça convoca candidatos para prova oral do concurso de cartórios

A convocação para a prova oral dos candidatos (com recursos pendentes de julgamento) inscritos no concurso de cartórios do Estado foi publicada no Diário da Justiça dessa sexta-feira (1º/02). A relação pode ser consultada na Portaria nº 26/2019. Já os candidatos que tiveram a inscrição definitiva deferida devem observar a ordem estabelecida no sorteio realizado em audiência pública de 24 de janeiro deste ano, disponibilizada por mei o da Portaria 24/2019.