UNINTA leva Faculdade de Medicina a Itapipoca

Nesta terça-feira, 05, o Reitor do Centro Universitário Inta – UNINTA, Dr. Oscar Rodrigues Junior, acompanhado pelo Pró-Reitor Executivo Institucional, Daniel Rodrigues, e pelo Prefeito de Itapipoca, João Barroso, esteve no Ministério da Educação (MEC), em Brasília, para assinar o termo de compromisso que autoriza a implantação e o funcionamento do curso de Medicina no município de Itapipoca, Norte do Ceará. A assinatura foi acompanhada pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), pelo Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), Marco Antônio Barroso Faria, e pelo Diretor de Regulação da Educação Superior (DIREG), Marco Aurélio de Oliveira.

A partir do termo ficam estabelecidas as obrigações e deveres do Ministério da Educação e da mantenedora, que deverá efetivar o projeto pedagógico, programa de formação e desenvolvimento da docência em saúde e plano de infraestrutura da IES. A cidade de Itapipoca foi um dos quatro municípios cearenses contemplados por edital de chamamento público do MEC, publicado em 07 de dezembro de 2017, a receber uma graduação privada em Medicina, como parte do plano de interiorização do ensino superior no Brasil. Na concorrência, o UNINTA tirou o primeiro lugar, atendendo a todos os requisitos.





Para o Reitor do Centro Universitário Inta, Dr. Oscar Rodrigues Junior, a assinatura representa uma conquista para o Estado. “O reconhecimento do MEC é o resultado da dedicação que nós, professores e colaboradores do UNINTA, temos com a qualidade da educação dos nossos futuros médicos. Os nossos esforços começaram há alguns anos, quando decidimos trazer para Sobral um curso de Medicina de excelência. Agora chegamos a Itapipoca com a certeza de que repetiremos os mesmos resultados”, destacou.









Medicina UNINTA – O melhor curso do país





Em dezembro do ano passado, o Centro Universitário Inta entrou para a seleta lista dos melhores cursos de Medicina do Brasil. Com relatório de reconhecimento expedido pelo MEC trazendo a informação de que atingiu nota máxima, sem arredondamento, em todas as dimensões avaliadas pelo instrumento do órgão federal, compondo a nota máxima, o UNINTA se posicionou no topo do ranking dos cinco melhores cursos de Medicina em instituições privadas no Brasil. A conquista ainda o posiciona como o único Centro Universitário do país a ter um curso com nota máxima em Medicina.









UNINTA