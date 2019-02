URGENTE! Promotor de Sobral envia pedido de cassação do vereador Camilo Motos ao MPCE

Ele é suspeito de ficar com metade do dinheiro de seus assessores na Câmara.

O promotor de Justiça de Sobral Irapuan da Silva apresentou ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) uma denúncia contra o vereador Camilo Motos solicitando a cassação do seu mandato.





Ele é acusado de praticar rachadinha: ficar com metade do pagamento de seus assessorados na Câmara municipal.





Na denúncia, o promotor acredita ter provas suficientes para a ação.





Em tempo





Se condenado, Camilo Motos pode ainda pegar oito anos de cadeia.





Veja denúncia: