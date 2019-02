VEREADOR ROMÁRIO GARANTE QUE NÃO VAI SER CASSADO; VÍDEO

Vítimas de Itapipoca prometem comparecer à sessão da Câmara Municipal de Sobral, no final da tarde dessa segunda-feira 11.

Afinal, o que está faltando para prenderem esse estelionatário trajado de vereador? Ele continua enganando as vítimas prometendo devolver o dinheiro. Segundo as vítimas enganadas em Itapipoca e Amontada, ele deposita um envelope VAZIO e manda um comprovante avisando que depositou o valor devido. Confira o depoimento de algumas pessoas enganadas e áudios do vereador que cobrava de 900 até 1.500 reais por uma vaga de emprego na prefeitura de Sobral.

(Wellington Macedo)