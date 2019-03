ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 11, envolver duas motocicletas.





O sinistro aconteceu no cruzamento da rua Viriato de Medeiros com a rua Joaquim Lopes, centro de Sobral.





Um dos envolvidos no sinistro foi um mototaxista e uma passageira, ambos ficaram feridos. O veículo causado do sinistro se evadiu do local.





Uma ambulância do Samu socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa.





(Sobral 24 horas)

Fotos Jorge Alves