Assassino postou fotos com arma minutos antes do massacre em Suzano

Um dos assassinos do massacre da Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano (SP), que deixou 10 pessoas mortas nesta quarta-feira (13), Guilherme Taucci de Monteiro, de 17 anos, publicou no Facebook, minutos antes do ataque, fotos com uma máscara de caveira e com uma arma.

Em post feito às 9h34, ele publicou cerca de 20 fotos na rede social em que aparece fazendo gestos obscenos, segurando um revólver e usando no rosto um lenço com um desenho de caveira — item semelhante foi encontrado no local do crime.

Guilherme e Henrique Castro, de 25 anos, mataram oito pessoas e em seguida cometeram suicídio. Eles eram ex-alunos da escola estadual Raul Brasil, segundo informou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Pires de Campos. Outras oito pessoas ficaram feridas.

Fonte: G1