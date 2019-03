BANDIDOS ATIRAM NA CABEÇA DE EMPRESÁRIO CEARENSE EM MARABÁ/PA

Os moradores da rua Itacaiúnas, no bairro Cidade Nova, em Marabá, ficaram estarrecidos, no início da manhã de ontem (16), com o baleamento do proprietário da Ótica Lux, conhecido apenas como Cláudio. As primeiras informações relatam a ocorrência de um assalto, tiros na cabeça tentativa de queimar a vítima, mas essas informações ainda não foram confirmadas pela polícia.

Segundo populares, Cláudio teria reagido a um assalto, sendo alvejado na cabeça pelos disparos de arma de fogo. Seu estado de saúde seria grave e os meliantes ainda teriam tentado incendiar o corpo da vítima. Ele está internado no Hospital Regional de Marabá e sua família seria do estado do Ceará.

O Sindicado do Comércio de Marabá (Sindicom), através do diretor Raimundo Neto, informou que a entidade vai solicitar uma reunião, em caráter de urgência, com o Comandante do Batalhão da Polícia Militar, do núcleo Cidade Nova, para cobrar medidas imediatas de combate a assaltos aos comerciantes da área. Ações de combate aos criminosos precisam de uma implementação rápida, pelas policias, pois a “coisa está feia em Marabá”.





