Barragem rompe em Sobral e interdita CE-178

A água da represa invadiu um trecho da rodovia, que liga Sobral a Santana do Acaraú, interrompendo o fluxo de veículos na região.

Uma barragem rompeu, na noite desta quarta-feira (27), em Sobral, na Região Norte do Estado, e interditou um trecho da CE-178. O local atingido fica nas proximidades do km 84 da estrada, que liga o município a Santana do Acaraú. A água invadiu a rodovia, fazendo com que a passagem pelo trecho ficasse inviável.





A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) chegou ao local durante a noite para orientar os motoristas. Segundo o órgão, parte da pista da CE-178 cedeu e o trecho foi interditado em ambos os sentidos.





Ainda conforme a PRE, a barragem seria de propriedade particular. Ela fica situada próxima ao distrito de Patriarca, em Sobral.





O taxista Osmar Frota, morador da região, disse que tentou atravessar a rodovia, mas a correnteza da água estava muito forte e, por isso, desistiu. Ele estava indo de Sobral para Santana do Acaraú e precisou fazer um desvio de aproximadamente 20 km, passando por Massapê, para seguir o seu trajeto.





Carro arrastado por correnteza





Um carro da Diocese de Sobral, que passava pelo km 84 da CE-178 no momento em que a água avançou sobre a rodovia, foi arrastado pela correnteza, conforme relatou o major Moraes, do Corpo de Bombeiros da região. Segundo ele, o padre Raimundo Nonato Leonardo Basto estava dentro do veículo, indo em direção a Santana do Acaraú, mas foi resgatado por populares. Ele estava sozinho dentro do automóvel.





"Os próprios populares que estavam no local resgataram o padre e o levaram para um hospital na região para fazer um Raio-X", explicou. O major disse que choveu muito em Sobral durante o dia, mas que, no momento do rompimento, nenhuma chuva atingia a região.





O padre foi encaminhado para um hospital em Santana, onde foram constatados apenas hematomas e escoriações leves, informou Moraes.





Ainda de acordo com major, devido a pouca luminosidade na região, uma equipe sairá em busca do veículo apenas nesta quinta-feira (27). Ele ressaltou ainda que o Corpo de Bombeiros irá verificar a barragem na manhã desta quinta, juntamente com a Defesa Civil.





"Amanhã a gente vai na barragem verificar a situação. Provavelmente ela rompeu por falta de manutenção, problema de muitos açudes particulares do Estado. A gente vai tomar as devidas providências para recuperar a barragem e responsabilizar os proprietários", concluiu Moraes.





DER





Por meio de nota, o Departamento Estadual de Rodovias (DER) informou que, por conta do rompimento de uma barragem, a rodovia CE-178, que liga Santana do Acaraú a Sobral, está com o trânsito bloqueado pela água. Engenheiros do DER estão no local, monitorando a situação e aguardando a água baixar, para avaliar as condições da rodovia. A PRE está orientando os usuários.





