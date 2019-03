Bolsonaro comemora número de novas vagas criadas com carteira assinada neste ano

O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta terça-feira (26) o número de novas vagas de trabalho com carteira assinada no país em janeiro e fevereiro.





Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil registrou abertura de 173.139 vagas formais de emprego em fevereiro.





O saldo é mais do que o dobro do registrado no mesmo mês de 2018, quando foram abertos 61.188 novos postos com carteira assinada.





Segundo o Ministério da Economia, o resultado do último mês é o melhor para o período desde 2014.





Com a abertura dessas vagas, o número total de postos chegou a 38,6 milhões, uma alta de 0,45% em relação a janeiro.