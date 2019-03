Bolsonaro vai cumprir promessa de campanha e pagar 13º salário do Bolsa Família

Nesta terça-feira (12), o ministro da Cidadania, Osmar Terra, confirmou o pagamento do décimo terceiro salário do Bolsa Família em dezembro. A medida foi um dos compromissos de campanha do presidente Jair Bolsonaro.





O custo é estimado de R$ 2,5 bilhões.





“Está tudo certo, estamos negociando com o ministro Paulo Guedes [Economia]. Uma parte [dos recursos] virá do Orçamento [Geral da União], que será revisto, e a outra parte, menor, virá do pente-fino [no programa] que a gente quer aprofundar”, afirmou Terra.