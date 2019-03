Câmara inicia instalação das comissões permanentes

A Câmara dos Deputados iniciou, na noite de ontem, 13, a instalação das comissões, com a eleição do presidente e dos três vice-presidentes de cada uma delas. O deputado Moses Rodrigues (MDB/CE) participou das instalações da Comissão da Educação e Finanças e Tributação, da qual é membro.





Ao todo são 25 comissões permanentes e temáticas, até o momento já foram instaladas 24 comissões faltando apenas a Comissão de Legislação Participativa, que adiou a eleição para a próxima quarta-feira.





As comissões são grupos de parlamentares que se reúne para debater e deliberar sobre certos assuntos específicos. O objetivo das comissões é permitir que debates mais detalhados e especializados sejam feitos em torno dos projetos que são apresentados. As comissões também são responsáveis por fiscalizar as ações do poder Executivo, em diversas áreas.