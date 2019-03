Com mulheres em mais da metade dos cargos de liderança, UNINTA é exemplo no Ceará

Apesar da luta diária para garantir igualdade e direitos, as mulheres ainda são vítimas de discriminação em diferentes aspectos. Os atuais protestos políticos ao redor do mundo, os números alarmantes da violência no Brasil e a desigualdade no mercado de trabalho são evidências dessa condição.





Na realidade brasileira, segundo dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/2015), a taxa de desemprego das mulheres é 20% superior a dos homens. Em relação a ocupação de cargos de gestão em empresas, as mulheres também são minoria, representando apenas 37% do total de líderes no Brasil.





Na contramão deste cenário, o Centro Universitário Inta (UNINTA) possui hoje mais da metade dos cargos de alta gestão ocupados por mulheres, além de um plano de cargos e carreiras que garante igualdade salarial aos gêneros.





Considerando os 116 cargos de gestão na Instituição de Ensino Superior, entre posições acadêmicas e administrativas, 70 (60,34%) são ocupados por mulheres. O número é ainda maior na alta gestão, composta por Reitoria e Pró-Reitorias, com 06 cargos, dentre 10, ocupados pelo gênero feminino.





A economista Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá, Pró-Reitora Administrativa (PROAD) do UNINTA há 4 anos, conta que, desde que chegou à Instituição, ocupou diversas funções e conquistou seu espaço, com o reconhecimento de seu trabalho. "Eu entrei no UNINTA há 15 anos. Fui assistente financeira, em seguida trabalhei com faturamento, cobrança, análise de receita e despesas. Assumi então o desafio de implantar uma Controladoria dentro da instituição, pois a medida do seu crescimento era necessária a criação de determinados setores."





Ocupando um dos cargos de alta gestão do UNINTA, Soraya ressalta o apoio que recebeu do Magnífico Reitor, Dr. Oscar Rodrigues Junior. "Sempre me respeitou, independente de gênero, sempre pela competência. Fui incentivada a fazer um Mestrado em Portugal, e agora também o Doutorado, além da especialização. Tudo isso proporcionado pela instituição, querendo valorizar um potencial que eu já tinha e confiando na minha competência e vontade de sempre galgar um degrau a mais na minha carreira profissional".





Para a Prof. Esp. Francisca Neide Camelo Martins Rodrigues, Pró-Reitora de Diálogo e Supervisão Institucional, a autonomia feminina, mais do que uma demanda individual, gera frutos à sociedade. "A seriedade das mulheres como empreendedoras gira em volta da sua contribuição econômica, pois gera ocupação para si e para outros e na importância de seu desempenho em administrar a dupla jornada como exemplo social", pontua. "As mulheres do Centro Universitário Inta são mulheres de fibra, garra, de respeito, responsáveis, competentes e com imensas habilidades para empreender com sucesso".





"Eu acredito que seja uma marca registrada do UNINTA", afirma a Pró-Reitora de Educação Continuada, Profa. Me. Eliza Angélica Rodrigues Ponte. "Embora muitas empresas não enxerguem, as mulheres a cada dia vêm ocupando seu espaço, mostrando sua capacidade. Independente de dupla ou até tripla jornada, a mulher consegue se destacar como profissional, mãe e esposa. Como eu, várias outras mulheres se sentem muito valorizadas dentro deste Centro Universitário", afirma.





O exemplo de empoderamento feminino inspira novas gerações. Atualmente 62% dos acadêmicos do UNINTA são do sexo feminino, assim como 60% do seu quadro funcional, que vê no plano de cargos e carreiras da IES, assim como nos exemplos ao seu redor, garantias de reais possibilidades de crescimento profissional.





Para o Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr Oscar Spíndola Rodrigues Junior, o compromisso da mulher, que vem desde sua importância como pilar da sustentação familiar, sua garra, organização e responsabilidade a credenciam naturalmente a ocupar espaços de liderança. "Nossa instituição respeita e reconhece a competência da mulher e não faz distinção de gêneros, seja na atribuição de responsabilidades ou seja na questão salarial. Para nós, desde o início uma instituição que sempre primou pela ética, igualdade e defesa dos direitos humanos, tudo isso surge de forma natural. O que esperamos é que o pioneirismo e exemplo do UNINTA sejam inspiração para as demais empresas brasileiras, valorizando o potencial feminino nos cargos de gestão", conclui.









Dia Internacional da Mulher





A data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 1975, no entanto, há registros anteriores de diferentes manifestações realizadas por mulheres com o objetivo de reivindicar melhores condições de trabalho e o direito ao voto, por exemplo.





A escolha do dia 08 de março é resultado de um movimento realizado por operárias, que saíram às ruas em manifestação contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Ao contrário de outras datas importantes, o Dia Internacional da Mulher não foi criado para fins comerciais, mas sim para lembrar das lutas, necessárias até os dias atuais, sobre os direitos das mulheres.





