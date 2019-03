DENÚNCIA DO INTERNAUTA: BAIRRO NOVO RECANTO ESTÁ ABANDONADO

Internauta denuncia o descaso do SAAE de Sobral para com os moradores do bairro Novo Recanto. Várias ruas estão com esgotos a céu aberto, causando transtornos aos moradores.





Confira a denúncia:

"Bom dia venho através deste importante meio de comunicação que tanto contribui para a população sobralense, para denunciar a situação desagradável que os moradores do Novo Recanto, mais precisamente nas quadras 01 e 03 estão passando com esgotos estourados, um fedor insuportável, pessoas adoecendo e o SAAE não vem solucionar esse problema, todos pagamos taxa de esgoto e não temos o auxílio necessário por parte do SAAE."