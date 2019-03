DENÚNCIA: PRECARIEDADE NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS DE CAMPANÁRIO/URUOCA-CE

Internauta denuncia a precariedade no transporte escolar dos universitários do Distrito de Campanário, em Uruoca.

Confira a denúncia na íntegra:

"Prefeitura de Uruoca nega ônibus para universitários de campanário!





O que esta acontecendo é vergonhoso para a prefeitura de Uruoca em relação o seu distrito,









Eles colocaram ônibus somente pra sede indo até sobral, nos de campanário somos obrigado a ir de micro ônibus até a sede, o micro ônibus que leva a gente fica querendo pega fogo no caminho, e quando chegamos la somos todos obrigados a ir em pé ou no chão por que a preferência é para os alunos da sede, e muito das vezes o micro chega tarde em Uruoca e o motorista não quer nos esperar ele esta levando cerca de 71 alunos dentro de um ônibus que tem capacidade para 49 pessoas, a secretária de educação vem prometendo um ônibus pra nos desde que ela entrou em seu mandato, mas até agora nada. Então a única coisa que pedimos as autoridades desse município e que tome medidas rápidas antes que nos aconteça um acidente ou algo pior."