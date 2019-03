Deputado Moses Rodrigues participa de entrega do CPRaio e sistema de videomonitoramento em Viçosa do Ceará

Na manhã deste sábado, 23, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE) esteve em Viçosa do Ceará, ao lado do Governador do Estado, Camilo Santana, do Prefeito, Zé Firmino, da Primeira-dama, Silvinha Arruda, do Deputado Estadual, João Jaime, e do Secretário de Segurança Pública, André Costa, participando da entrega da unidade da Companhia de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do sistema de videomonitoramento.





O município da Serra da Ibiapaba é o 41º a receber o efetivo do CPRaio e integra a lista das 44 cidades do Interior e da Região Metropolitana de Fortaleza com o sistema de câmeras integradas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).