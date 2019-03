Deslizamento de terra interdita trecho em Viçosa do Ceará

Acidente foi ocasionado por conta das intensas chuvas nos últimos dias.

Um deslizamento no trecho da CE-311, compreendido em Viçosa do Ceará, interditou parte da rodovia estadual, responsável por ligar a cidade ao município de Granja. Galhos de árvores ficaram espalhados na via.





De acordo com o Departamento Estadual de Rodovias (DER), o deslizamento foi ocasionado por conta das intensas chuvas nos últimos dias.





O Departamento também informou que está com uma equipe no local, desobstruindo o trecho. Uma faixa já foi liberada para a circulação de veículos.