DESRESPEITO: PMs são impedidos de acessarem refeitório do posto fiscal da Sefaz em Ipaumirim/CE

Os policiais militares que prestam serviço na segurança do posto fiscal de Ipaumirim foram surpreendidos com uma determinação fixada no refeitório. No cartaz, é possível ler que só é permitido o acesso de funcionários de carreira da Sefaz e terceirizados.





O presidente da Associação das Praças da Região do Cariri (ASPRAC), tenente Nascimento, ao tomar conhecimento, comunicou ao coronel comandante do CPI SUL, que de imediato entrou em contato com o chefe do posto fiscal. Para o bem dos PMs, o problema foi solucionado.





Em tempo





Todos que viam o desrespeito achavam um absurdo, por se tratarem de homens que labutam diariamente em prol da segurança pública, apesar das dificuldades que lhe são impostas dia a dia.





Veja aviso:

(CN7)