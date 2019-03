Estagiário do TJCE dá folga a si mesmo e suspende audiência

Segundo o despacho oficial assinado pelo próprio estagiário, não haveria quem o substituísse na audiência.





Uma audiência do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foi suspensa por um estagiário do órgão, com a justificativa de que ele está em semana de provas.





Em despacho oficial assinado por ele mesmo, consta que a medida é respaldada pelo próprio tribunal, que dispensa servidores em períodos de avaliação na universidade.





O estagiário em questão afirma ainda que não haveria substituto para o seu trabalho durante a audiência.





O documento foi assinado na sexta-feira (15) e consta anexado ao processo ao qual está vinculado, que trata de ação penal contra fraudes que corre na Justiça desde 2009.





(Diário do Nordeste)