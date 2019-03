Governo nomeia novo superintendente da Polícia Federal no Ceará. Ele já autuou contra o terrorismo

O delegado federal Dennis Cali será o novo superintendente da Polícia Federal no Ceará. Sua nomeação foi publicada nesta terça-feira (12), pelo Diário Oficial da União. O cargo era antes ocupado pela delegada Vanessa Gonçalves Leite de Souza, que agora vai assumir o cargo de diretora da Academia Nacional da PF, em Brasília.

Delegado Dennis Cali será empossado no cargo na próxima semana





Dennis Cali tem 42 anos de idade e já ocupou vários cargos estratégicos na corporação, entre eles, o de chefe da Divisão Antiterrorismo e coordenação geral de Inteligência, atuando na desarticulação de diversos grupos criminosos que atuavam no País.





No Ceará, ele vai comandar as ações da PF de combate ao tráfico de drogas e outros delitos graves. A posse não tem ainda data marcada, mas deverá contar com a presença do diretor-geral da PF, delegado Maurício Leite Valeixo.