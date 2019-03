Guarany avança para a semi após empate; Bugre está na Série D de 2020

A noite foi de festa na toca do Cacique do Vale. Após o empate em 1 a 1 com o Atlético-CE, o Guarany de Sobral está classificado para a fase semifinal do estadual.





O primeiro tempo de jogo foi de poucas chances criadas pelas duas equipes. O bugre perdeu o meia Pedro, logo no início. O jogador era dúvida na titularidade e mesmo assim foi utilizado.





A maior posse de bola foi do time da casa. Os dois times foram para os vestiários empatados em 0 a 0.





A segunda etapa foi bem diferente da anterior. Logo aos 9 minutos, Valdo Bacabal abriu o placar após boa jogada de Danielzinho e Ronaldo. O placar mantinha os rubro-negros fora da semi.





Os comandados de Gilmar Silva persistiram no setor ofensivo. O treinador teve que substituir o goleiro Douglas, que sentiu desconforto no ombro. O arqueiro também era dúvida antes da partida.





Aos 36 minutos o atacante Waldison recebeu de Makeka na entrada da área e bateu de primeira para dar números finais ao jogo, que terminou em 1 a 1.





Final conturbado





Após o apito final, os ânimos alterados de membros da comissão técnica e alguns atletas dos dois times se envolveram em uma confusão, que logo foi encerrada. Os atleticanos reclamavam de uma falta cometida por Sharlisson antes de Waldison receber a bola e marcar o gol de empate.





O público total foi de 215 espectadores para uma renda de apenas R$871,00.





Próximo confronto





O resultado foi positivo e garantiu o Guarany na semifinal do cearense e o classificou para a Série D do próximo ano. A próxima partida do bugre será contra o Fortaleza, no Estádio do Junco. A data e o horário da partida ainda não foram definidas pela FCF.





(SPN)

Foto: Amaral Torquato / Guarany SC