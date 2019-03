Guarany de Sobral e Ferroviário jogam para tentar avançar no Estadual

Partida, válida pela 5ª rodada da 2ª fase do Estadual, começa às 16 horas de hoje, com transmissão da TV Diário.

Em lados opostos da tabela do Campeonato Cearense, Guarany de Sobral (7º) e Ferroviário (3º) se enfrentam neste sábado de Carnaval (2), às 16 horas, no Estádio do Junco. O duelo é válido pela 5ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense e é de suma importância para as duas agremiações, que buscam subir mais na tabela.





O Guarasol é o 7º colocado da tabela e vem de três derrotas seguidas. Com apenas três pontos somados, o time encerrou a preparação para o duelo na manhã de ontem. O comandante Gilmar Silva realizou um treino apronto no palco da partida. Na atividade, o treinador trabalhou o posicionamento tático dos comandados e jogadas ensaiadas, além de um exercício de finalização.





O Cacique conta com o retorno de Waldison, que se recuperou de lesão. Outra novidade é o meia Leandro, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Os desfalques são Piauí, Azul e Makeka.





E o Ferrão?





O Tubarão da Barra é o 3º colocado da tabela, com sete pontos. No último treino da equipe, os comandados de Marcelo Vilar realizaram apenas um alongamento para a recuperação física e já partiram para a cidade de Sobral.





Para o confronto diante do Guarasol, o técnico Marcelo Vilar relacionou 22 jogadores. O treinador poderá contar com o retorno de quatro atletas: o zagueiro André Lima, o lateral-esquerdo Jean, o volante Robson Simplício e o atacante Siloé, que está plenamente recuperado. O meia Enercino e o volante Leanderson são as duas baixas para a partida. (Diário do Nordeste)