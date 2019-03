Guarany de Sobral vence o Ferroviário e entra no G-4 do estadual

Gols são marcados na segunda etapa por Waldison e por Jeferson Maranhense.

O Guarany de Sobral venceu, no Estádio do Junto, o Ferroviário por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada do estadual. Com isso, Ferroviário estaciona nos oito pontos. O Guarany de Sobral vai aos nove pontos e tira o Ferroviário do G-4.





As duas equipes criaram chances na primeira etapa, mas ninguém balançou a rede. Na segunda etapa, logo no primeiro minuto, Waldison abriu o placar. Aos 32, Edson Cariús acertou um chutaço e igualou. Aos 36, Jeferson Maranhense colocou o Guarany novamente em vantagem: 2 a 1.





Na próxima rodada, o Ferroviário duela com o Ceará no dia 20, no PV, às 21h30. O Guarany de Sobral encara o Atlético-CE no mesmo dia, em Horizonte.





(Globo Esporte)