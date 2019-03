Guarany Sobral realiza treino apronto e define relacionados para o jogo contra o Barbalha nesta quarta feira (06)

Na tarde desta terça feira (05), aconteceu o último treino do Guarany de Sobral/ Uninta antes de enfrentar a equipe do Barbalha, o técnico Gilmar Silva mais uma vez coordenou o trabalho voltado ao aprimoramento tático, além do coletivo propriamente dito, com destaque para atuação do atacante Alex Gol.





“A gente tem que entrar bem comprometido, bem concentrado, buscando cada pedacinho desse gramado para ocupar, e sempre chegando na frente do adversário”, disse o técnico Gilmar Silva no fim do treino.





O treinador não contará com os atletas Waldison e Alex Maranhão, que estão no DM, e Makeka, que cumpre suspensão.





Os ingressos estarão à venda amanhã nas Farmácias O Rodolfo e Hélio, além da portaria do estádio. As gratuidades serão distribuídas a partir das 10:00 de amanhã, na portaria do estádio. O Guarany de Sobral Uninta enfrenta o Barbalha na quarta-feira (06), às 21:30, no estádio do Junco, em Sobral, pela sexta rodada da segunda fase.





Fonte: Assessoria de Imprensa do Guarany S.C/UNINTA