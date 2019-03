IML está levando corpos como se leva Lixo no estado do Piauí

No estado do Piauí a coisa não está boa, como se não bastasse atrasos de salários, infraestrutura ruim, professores grevando, agora o governo do estado através do IML está transportando corpos em óbito igual leva animais e lixo.





Os corpos estão sendo transportados debaixo de sol e chuva em cima de uma pickup modelo Amarok. Tal atitude vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esse caso já foi na tarde desta segunda-feira (18) de março. Recentemente também foi flagrado o momento que levavam o corpo de um senhor que foi atropelado na PI que liga Teresina a Nazária, no estado do Piauí.

É caso de Ministério Público Estadual, mas até o momento não se tem conhecimento de ações por parte do órgão fiscalizador dos direitos da população.

Flagrante de um corpo em óbito em cima da caminhonete





O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos o direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas. A qualquer tempo, poderemos cancelar o sistema de comentários sem necessidade de nenhum aviso prévio aos usuários e/ou a terceiros.





Fonte: Portal R7/PI