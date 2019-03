Jornalista Maristela Gláucia recebe título de cidadania sobralense

A Câmara Municipal de Sobral, concedeu na tarde da última sexta-feira (8), o Título de Cidadã Sobralense à jornalista da TV Diário, Maristela Gláucia dos Santos, em reconhecimento ao destacado trabalho profissional da jornalista ao longos dos anos na imprensa da região.





A cerimônia ocorreu no plenário 05 de Julho, durante às comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher. A honraria foi uma iniciativa da vereadora Maria do Socorro Brasileiro Magalhães(PDT), aprovado por unanimidade dos parlamentares.





Maristela, nasceu em Natal no estado Rio Grande do Norte, formada em Comunicação Social pela Universidade Estadual da Paraíba, na Turma de 2000. No Ceará, depois de uma brevê passagem por vários veículos de comunicação: rádios, TVs e agencias de comunicação na capital, transferiu-se em 2004, para Sobral, quando assumiu oficialmente o comando das operações da TV Diário na região norte do Ceará. Sendo a repórter responsável pela cobertura dos principais acontecimentos em mais de oitenta municípios dessa região nas áreas de política, esporte, policial, comportamento, turismo e comunidade.





Emocionada, após receber a homenagem, Maristela manifestou palavras de gratidão pelo reconhecimento do trabalho prestado à população.





