Marquinhos, ator de pegadinhas e humorista, morre em São Paulo

O ator de pegadinhas e humorista Marco Antônio Eugênio Martini, conhecido como Marquinhos, faleceu na tarde deste sábado (30), em São Paulo.

O artista de 70 anos estava hospitalizado no Hospital das Clínicas em tratamento contra um câncer no cérebro, descoberto no final de 2018. Em março, Marcos passou por uma cirurgia, que resultou em complicações. A causa do óbito foi falência múltipla de órgãos.





As informações foram confirmadas ao portal da RedeTV! pelo diretor do programa João Kleber Show, Rafael Paladia.





Marquinhos era uma das estrelas do programa João Kleber Show, da RedeTV!, e ficou famoso com a atuação em pegadinhas e pelo bordão "O que, o que, o que, rapaz".





O corpo do ator será velado por familiares e amigos no Cemitério da Quarta Parada, na zona leste da capital paulista.





A produção do programa humorístico prestou uma homenagem ao ator após a confirmação no falecimento. "Hoje dizemos adeus a uma pessoa maravilhosa que encheu nossas vidas de magia e alegria. Sua marca jamais será apagada, passe o tempo que passar, e a saudade para sempre fará parte da nossa vida. Esta é uma despedida triste, mas é também um momento para recordarmos com amor uma pessoa muito especial que já não está entre nós. Vá com Deus Marquinhos, descanse em paz!"



(RedeTV)