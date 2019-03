Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado de R$ 80 milhões

Sorteio do concurso 2131 será realizado em Itupeva, São Paulo.

A Mega-Sena sorteia, nesta quarta-feira (6), o prêmio acumulado de R$ 80 milhões.





O sorteio do concurso 2131 será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte que está estacionado na Avenida Emílio Chechinato, na cidade paulista de Itupeva.