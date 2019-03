Merendeiras heroínas salvaram 50 crianças do atentado à escola de Suzano

Merendeiras heroínas salvaram cerca de 50 crianças.

Silmara Cristina Silva de Moraes de 54 anos é uma das merendeiras da escola Raul Brasil, que infelizmente hoje aconteceu um massacre, deixando 10 mortos (incluindo os 2 assassinos que se suicidaram) e 11 feridos.





Ela disse que quando percebeu o que estava acontecendo, ela e as outras merendeiras que estavam no local com ela servindo a merenda chamaram todas as crianças para a cantina e quando estavam cerca de 50 crianças ela percebeu que os assassinos estavam perto e foi preciso fechar a porta.





Foi ai então que elas pegaram a geladeira e o freezer e fizeram uma barricada na porta, e usaram uma mesa como forma de escudo. Quando elas perceberam que os tiros pararam, logo ela abriu a porta e todos correram para fora da escola.





