MORAÚJO-CE: INTERNAUTA DENUNCIA O ABANDONO EM QUE SE ENCONTRA A LOCALIDADE DE GOIANA

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a localidade de Goiana, no município de Moraújo/CE.





Veja a denúncia na íntegra:





"Era uma vez... a terra das obras inacabadas.





Era vez... Goiana distrito de Moraújo localizada a pouco mais de 15 quilômetros de distância da sede da cidade, que apesar de possuir pouco mais de quinhentos habitantes é conhecida por ser o distrito que decide o resultado das eleições municipais, além disso, é “privilegiada” por ter entre seus moradores a presença de uma ilustríssima autoridade local, a saber nosso vereador.





Pois bem, Goiana (a terra das obras inacabadas), presenciou nesta última semana um episódio no mínimo um pouco inusitado: é que a quadra de esportes, o único lazer proporcionado à comunidade (SE É QUE ASSIM PODEMOS DIZER, OU MELHOR, PODÍAMOS DIZER), veio abaixo, LITERALMENTE abaixo, mas isso não fez muita diferença, visto que a mesma estava sendo pouco frequentada, pois estávamos com um pequeno problema no quadro de luz, nada muito grave, foi apenas a iluminação que por ter sido feita às pressas e de maneira inadequada não estava sendo o suficiente para suprir as necessidades da mesma, mas isso tem uma justificativa é que estavam um pouco atrasados para a entrega da obra e precisavam demonstrar serviço, então tiveram que “correr” para finalizar, pois o prazo já havia se esgotado. Mas não se preocupem, “Vai dar tudo certo”.





Ahhh, quase que me esqueço, temos também o “nosso ponto de encontro turístico”: a praça, a tão sonhada praça, TÃO SONHADA MESMO, que há anos, já havia sido prometida, mas não se preocupem “Vai dar tudo certo...”. Se achávamos que a realização da promessa estava demorando a se cumprir, agora vemos que a finalização da obra vai demorar bem mais. Pois a mesma, que começou no início de agosto de 2018 e que seria entregue em no máximo em 90 dias, está apenas um pouco atrasada, quase nada, só aproximadamente uns 200 dias, mas não se preocupem “Vai dar tudo certo...”. E eles deixaram um sinal de retorno, aliás, um não, vários, porque tijolos, e pedras ainda estão lá, amontados pela ‘praça” como um sinal de que a obra ainda vai ter continuidade, pena que vamos ter que suportar nossa ansiedade e aguardar os próximos passos (ELEIÇÕES).





Mas estão sempre pensando na melhoria da comunidade, criaram até um método para estimular nossa memória visual: estão nos adaptando a enxergar no escuro, visto que só temos energia solar, pois só podemos contar com a iluminação pública na conta de energia, mas não se preocupem “Vai dar tudo certo...”





Se você ficou curioso e até sentiu vontade de conhecer este lugar tão aconchegante, que apesar de todos estes relatos ainda é um lugar encantador, de pessoas prestativas e que mesmo com as inúmeras dificuldades enfrentadas não desistem nem se deixam abater, não é lhe desanimando não, mas temos só um pequeno problema, lhe aconselho a vir apenas no verão, é que nesse período de inverno as estradas não são muito acessíveis e ainda não tiveram tempo de realizar a obra (o asfalto) que ligaria Goiana a Moraújo, pois faz apenas 12 anos (pouco tempo), que foi feita a promessa, agora vamos ficar no aguardo, mas não se preocupem, pois como sempre diz o nosso ilustríssimo vereador: “Vai dar tudo certo!!!”