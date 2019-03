Moses Rodrigues pede ampliação do teto do SUS para Santa Casa de Sobral

Na tarde de ontem, 13, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE), juntamente com a bancada do Ceará, esteve reunido com ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, para tratar de assuntos referentes à saúde no Estado. Na ocasião, o parlamentar solicitou ao ministro a ampliação do teto do Sistema Único de Saúde (SUS) para Santa Casa de Misericórdia de Sobral.





Moses também levou ao ministro a situação alusiva à diminuição do teto do Piso de Atenção Básica (PAB) e de Média e Alta Complexidade (MAC) dos municípios relativo a emendas parlamentares.





No encontro os parlamentares cearenses trataram ainda do programa Mais Médicos para os moradores do interior e das emendas de bancada para saúde nos municípios, onde foi assegurado pelo ministro que independente de governo os recursos para o Estado estão garantidos.