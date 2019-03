MULHER MORRE APÓS CINCO HORAS DE SEXO SEM INTERRUPÇÃO

Na última segunda-feira (18), uma mulher de 32 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu, enquanto participava de uma ‘maratona sexual’, há mais de 5 horas ininterruptas.





O caso curiosos aconteceu na cidade de Cali, na Colômbia, e ganhou muita repercussão nas redes sociais.





A vítima que foi atendia pelo apelido de “A Fera”, começou a passar mal durante o ato, e o parceiro chegou a chamar o serviço de emergência, mas com a demora, ele decidiu levá-la para o hospital no próprio carro, mas ela já chegou no hospital morta.





Segundo matéria publicada no jornal colombiano “El Periódico”, o casal usava drogas para prolongar a relação.





Ele foi levado a delegacia para prestar esclarecimentos, e contou aos policiais que os dois faziam sexo intenso há mais de 5 horas quando ela começou a passar mal e teve convulsões.





A polícia vai investigar o caso para saber se ela fazia uso contínuo de drogas. O homem foi liberado depois de prestar depoimento.





(Maetips)