Mulheres são maioria no Poder Judiciário cearense

Dotadas de grande força e muita determinação, as mulheres representam 52,57% dos cargos ocupados na Justiça estadual, entre magistradas, servidoras, terceirizadas e estagiárias. Seja assumindo funções de direção ou trabalhando como zeladora no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), a presença feminina é fundamental em qualquer área de atuação, especialmente no Poder Judiciário.





No dia Dia Internacional da Mulher, publicamos alguns depoimentos daquelas que exercem, no anonimato, suas atividades em vários setores do Tribunal com muita dedicação. Confira:





DEPOIMENTOS





“Deixei a minha profissão de costureira para me dedicar ao Poder Judiciário, onde realizo serviços gerais e não me arrependo. “Deixei a minha profissão de costureira para me dedicar ao Poder Judiciário, onde realizo serviços gerais e não me arrependo.

Limpo o Memorial, a Assessoria de Imprensa e o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e sempre estou disposta quando precisam de ajuda para limpar outros departamentos.”

Geane Maria Quinto – terceirizada





“Temos um olhar mais atencioso e dedicado.

Atuar em todos os setores, incluindo o Judiciário, é uma conquista nossa. É a oportunidade de mostrarmos nossa sensibilidade.

É diferente. Somos mais minuciosas e objetivas.”

Sicilia Marques – estagiária





“A gente entende mais o lado do outro.

Temos maior empatia.

Acho que a grande diferença é essa.

A mulher sabe ouvir e entender mais.”

Fernanda Hyppolito – servidora





“O nosso trabalho é importante. “O nosso trabalho é importante.

Não somos somente servidoras públicas.

Somos mães, donas de casa.

A atuação da mulher engrandece no sentido que temos uma percepção mais sensível, inclusive no atendimento ao público.”

Maria Helena Coutinho – servidora