Ônibus da banda Forró Sacode tomba na BR-116 e deixa feridos em Fortaleza

Segundo a PRF, oito pessoas feridas foram socorridas, mas sem gravidade.



Um ônibus da banda Tony Guerra & Forró Sacode tombou no Km 13 da BR-116 no Bairro Messejana, em Fortaleza, por volta das 20h20 desta sexta-feira (15). O músico também estava no veículo, mas segundo o filho e também cantor, Igor Guerra, Tony não sofreu ferimentos e passa bem.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, oito pessoas - sendo sete homens e uma mulher - foram socorridas com escoriações, mas sem gravidade.





Segundo o Tenente Falcão da Polícia Militar, o motorista informou que um veículo Celta avançou na frente do ônibus que levava a banda e ele teve que fazer uma manobra brusca. Durante a frenagem, o ônibus tombou.





Devido ao acidente, ocorreu uma interdição total do sentido Capital-Interior, o que causou um congestionamento de cerca de 2 km.





Após o acidente, Tony Guerra postou vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs sobre o acidente. "Passando aqui só para avisar a todo mundo que graças a Deus está tudo bem. Agradecer a Deus por esse milagre. A gente virou aqui na BR, mas está tudo bem, graças a Deus. Os músicos, alguns se feriram, mas foram para o hospital se recuperar, mas aparentemente nada muito grave. E agradecer muito a Deus", disse.





