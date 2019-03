Polícia Civil realiza cumpre 46 mandados de prisão contra integrantes de organização criminosa no Ceará

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), batizada de “Operação Aditum” – que em latim significa acesso –, realizada, no início da manhã desta quinta-feira (21), resultou no cumprimento de 46 mandados de prisão em desfavor de alvos que integram uma organização criminosa no Estado. No total, foram capturados 17 alvos que atuavam em Fortaleza e Região Metropolitana, oito no interior do Estado, além de dar cumprimento aos mandados de prisão contra 21 internos do sistema penitenciário do Estado.





O trabalho policial é resultado de investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) sobre a atuação de integrantes recém-ingressos no grupo criminoso. A investigação teve início quando, no final do mês de janeiro, a Polícia Civil prendeu um homem que era responsável por fazer o cadastro de novos integrantes do grupo criminoso. A partir daí, os policiais civis passaram a identificar todos os integrantes da organização criminosa. “Nosso objetivo é capturar todos os envolvidos em organizações criminosas. Nós trabalhamos diuturnamente com a função de desarticular esses esquemas criminosos”, afirmou o delegado Harley Filho, titular da Draco.





Foram presos: João Evaristo de Oliveira Neto, Paulo César da Silva Santos, Eugênio Thewlle Brilhante Sousa, Higor Amaro dos Santos, Nilton Alves Costa Sobrinho, Mário Demetrius dos Santos Neto, Anderson da Silva, Felipe Leandro Ferreira, Francisco Deylson Silva dos Santos, Paulo Bezerra da Silva Júnior, Sávio Moura Lopes, Priscila Linhares da Silva, Nayara Sidônio dos Santos, Daniela Cristiane Pinto de Sousa, Sabrina Vasconcelos Lima, Paulo Henrique Sales da Silva, Gerson Barros da Silva, Vitor Teixeira do Nascimento Marcena, Lucas Domingos da Silva, José Gilberto Matias Alves, Lucas Daniel Alves Fernandes, Ricardo Santos de Oliveira, Anderson Lima Pereira, Francisco Romulo Santana de Sousa e Camila de Castro Silva.





Os policiais civis cumpriram os mandados em 15 municípios do Estado. Foram eles: Aracati, Barbalha, Canindé, Caucaia, Eusébio, Forquilha, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Itaitinga, Jaguaruana, Juazeiro, Pacatuba, Pedra Branca e Quixadá. A operação mobilizou cerca de 250 policiais civis da Capital e Interior e foi coordenada pelo Departamento Técnico Operacional (DTO).





Fonte: Polícia Civil/CE