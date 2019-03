POLÍCIA PRENDE HOMEM ACUSADO DE COMANDAR LATROCÍNIO DE ZELÂNDIA, EM MASSAPÊ

Mais uma ação integrada entre as Polícias Civil, Militar de Massapê e COTAR, culmina com prisão do "cabeça" do bando que praticou roubo e latrocínio na propriedade do ex-senador Luis Ponte, na Zona Rual de Massapê, bem como captura de foragido de prisão em flagrante.





Roubo e Latrocínio, crimes ocorridos na noite de quarta, dia 06/03/2019, entrando pela madrugada do dia 07/03, quando cinco indivíduos armados com armas de fogo e em duas motos, invadiram a referida propriedade a procura de armas. Foram à primeira residência, onde renderam três pessoas (marido, mulher e filho); vasculharam toda casa à procura de armamento, mas acabaram levando dois aparelhos celulares, dinheiro e roupas.





Em seguida, dirigiram-se a segunda residência, local onde houve troca de tiros e que culminou com morte de Maria Zelândia Henrique Lira, 40 anos e com a lesão a bala de seu esposo Raimundo Nonato (conhecido por Daniel).





Ao tomar conhecimento do ocorrido, as Polícias supramencionadas e de forma ininterrupta, diligenciaram no sentido do descobrimento da autoria, o que culminou, na manhã de hoje, com a prisão de David Douglas Vasconcelos dos Santos, 19 anos, na cidade Sobral, esse já velho conhecido da Polícia, responde por tráfico de drogas, bem como, é investigada sua participação em diversos homicídios na região.





Também foi recolhida uma motocicleta esportiva pertencente ao indivíduo de nome Wagner Filho. O veículo estava sem placa e, possivelmente, foi adquirido com o dinheiro do tráfico de drogas.









Captura de foragido





Nesse ínterim, as equipes integradas também capturaram Francisco José Dias Marques, 20 anos, que foi preso em flagrante por furtos de animais na zona rural de Massapê, mas conseguiu fugir durante o procedimento.





Dando continuidade as investigações, a Política Civil já tem pistas dos demais autores dos referidos crimes.





(Sobral 24 horas)