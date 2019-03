POLICIAIS MILITARES ARRECADAM ALIMENTOS PARA FAMÍLIA CARENTE EM MADALENA-CE

Policiais Militares pertencentes ao Destacamento da Polícia Militar do Ceará em Madalena-CE arrecadaram alimentos para uma família carente no distrito de União, zona rural do município de Madalena-CE. A ação solidária aconteceu nessa quinta-feira (28) em parceria com a Prefeitura Municipal da localidade e com o apoio dos comerciantes da região.





Após serem acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, os policiais militares se sensibilizaram com a situação da senhora que havia sofrido agressões físicas por parte do seu filho e também com as condições precárias que ela vivia, resolveram se unir e arrecadar alimentos para serem doados para a família. A iniciativa veio por parte dos próprios agentes de segurança: 1º Sargento PM Valdemiro, Soldado PM Walisson e Soldado PM Fideles.





O ato beneficente ajuda a aproximar a Polícia Militar do Ceará da população e estimula a prática da solidariedade entre os policiais militares. A união de esforços e o gesto dos profissionais mostra o respeito e o empenho em ajudar o próximo, contribuindo, dessa forma, para o bem estar social.





Fonte: 4ªCia/4ºBPM