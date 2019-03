Policial que atirou na cabeça da esposa se apresenta em delegacia e é liberado

O subtenente foi ouvido na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e não chegou a ser preso. O estado de saúde da mulher é grave.

Instantes após ter atirado na cabeça da esposa, o subtenente da Polícia Militar foi ouvido na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza e liberado. Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o militar não chegou a ser preso. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio e segue sendo investigado.





A Pasta informou na manhã desta terça-feira (5) que a liberação se deu por o PM ter se apresentado espontaneamente. A SSPDS destacou que a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) tomou conhecimento do ocorrido e uma investigação na seara administrativa será realizada pelo órgão.





O subtenente disparou contra a esposa, que foi socorrida ao Instituto Doutor José Frota (IJF). A reportagem apurou que a vítima permanece internada, em estado grave. O crime aconteceu na casa do casal, no bairro Montese e o tiro teria atingido o ouvido da vítima.





