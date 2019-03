INUSITADO: Prédio chama atenção pela fachada com desenhos animados

Um edifício situado na Travessa Coronel José Inácio no centro de Sobral, em frente à prefeitura municipal de Sobral, vem se destacando por sua forma pitorescas nos desenhos animados feitos no revestimento cerâmico da fachada. Até carros que transitam pela movimentada via na frente deste prédio vislumbram o projeto artístico da fachada.





Os coloridos mosaicos cerâmicos com imagens de emojis, minions, minecraft e legos cobrem partes da fachada. A obra é autorizada pela prefeitura.





Nessa atmosfera, descolada e animada, o edifício poderá ser usado para fins residenciais e comercial para escritórios. De qualquer maneira, se você passar pela cidade, não deixe de conferir o design que conquista muitos sorrisos das pessoas.





