Presídios têm visitas pela 1ª vez desde a onda de ataques em janeiro

Visitas estavam suspensas desde os ataques criminosos de janeiro deste ano.



As unidades prisionais do Ceará que estavam com as visitas proibidas liberaram o acesso de familiares dos detentos liberado neste fim de semana. As informações foram confirmadas pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) na manhã deste sábado (16). A entrada dos parentes dos presos estava suspensa desde o início da onda de ataques criminosos em janeiro deste ano.





De acordo com a SAP, todos os presídios onde havia a suspensão já estão com as visitas normalizadas. São eles:





- Unidade Penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal (antigo presídio do Carrapicho), em Caucaia;

- Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga;

- Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga;

- Unidade Prisional Professor José Jucá Neto (CPPL III), em Itaitinga;

- Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga.





Entretanto, durante esta manhã deste sábado, a reportagem do Sistema Verdes Mares visitou os complexos de Itaitinga e observou que apenas três unidades prisionais estavam recebendo as visitas: IPPOO II, CPPL I e CPPL III.





Ainda em janeiro o secretario da Administração Penitenciária, Luís Mauro Albuquerque,divulgou que todas as regalias foram retiradas dos detentoscomo: televisores, rádio, celulares e eletricidade nas celas. "Estamos reorganizando o sistema." afirmou.





Regras para entrar





Mesmo permitidas, as visitas de familiares devem agora cumprir as regras estipuladas pela SAP e publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 22 de janeiro. A norma regulamenta desde quais alimentos podem entrar, até o tipo de vestimenta considerado adequado.





O regulamento também determina que o horário de visitas será das 8h às 13h e só entrarão e só será permitida a permanência de visitantes cadastrados no sistema. O material levado aos detentos devem ser entregues em sacos plásticos e recipientes transparente, contendo a identificação, pavilhão, ala e cela do detento.





(Diário do Nordeste)

Foto Kilvia Muniz