PRF prende homens por tráfico de drogas e uso de documento falso na BR-222

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem por tráfico de drogas e uso de documento falso durante fiscalização no km 152 da BR-222, em Irauçuba/CE. A ação aconteceu por volta das 07h22 de hoje, 20, durante abordagem a um veículo GM/Montana, placas de Fortaleza, com dois ocupantes.

Nos procedimentos de fiscalização, os agentes da PRF sentiram um forte odor de drogas no interior do veículo e iniciaram uma busca minuciosa. 2,4 kg de crack e uma trouxinha de maconha foram encontrados escondidos no painel do automóvel. Além disso, ao verificar que o documento de identidade do condutor (33) era falso, ainda foi constatado que ele possuía passagens criminais por tráfico de drogas e associação criminosa. R$ 650,00 também foram encontrados com os envolvidos, que estavam levando o entorpecente para a Comunidade de Patos/ Sobral.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Itapajé.

Fonte: Agência PRF