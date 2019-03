Professor da CREDE 6 faz descoberta de nova espécie de planta

A CREDE 6 parabeniza o professor de Biologia, PhD em Botânica, Dr. Tiago Arruda Pontes, da EEM Agostinho Neres Portela, do Distrito Rafael Arruda, em Sobral, pela descoberta de uma nova espécie de planta.





O mesmo publicou o artigo "Anthurium harleyi (Araceae) — a new rupicolous species of section Urospadix from the northern Chapada Diamantina, Bahia, Brazil" na revista científica Kew Bulletin, do Jardim Botânico de Kew, Inglaterra, e terá seu nome eternizado nos futuros livros de Botânica.





Anthurium harleyi. T. A. Pontes & Mayo.



Link para o artigo:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12225-019-9796-3