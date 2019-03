"Quem ama cuida": Radialista diz que órgão da prefeitura está fazendo propaganda enganosa!

O radialista José Ricardo (Maninho) na manhã desta segunda-feira, 11, na Rádio Tupinambá de Sobral FM, no programa "Em dia com a política", reclamou do serviço de coleta de entulho da Prefeitura de Sobral, e dos responsáveis pelo recolhimento de móveis velhos. Segundo ele (Maninho), equipes da Prefeitura de Sobral fizeram a limpeza das ruas, mas os entulhos ficaram empilhados em vários pontos das ruas do bairro. "Este setor da Prefeitura está enganando a população. Os móveis estão se amontoando nas esquinas das ruas do bairro Vila União. A propaganda da Prefeitura está sendo enganosa", disse Maninho na Rádio Tupinambá de Sobral. #quemamacuida.





(Wilson Gomes)