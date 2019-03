TAMBORIL-CE: HOMEM PROCURA DELEGACIA E DIZ QUE LEVOU UMA SURRA DA ESPOSA

Por volta das 19horas de ontem, 11/03/2019, um jovem procurou ajuda na Delegacia de Polícia Civil de Tamboril, dizendo que havia levado uma grande surra da esposa.





O jovem foi identificado como Djair Melo de Oliveira, 25 anos, residente na Vila São Pedro, no município de Tamboril/Ce.





Segundo Djair, é casado há 1 ano e 2 meses com a senhora Maria Joana, 26 anos, e que teria sido agredido com socos, ficando Djacir com o corpo cheio de marcas (arranhões).





Djacir relatou que a mulher batia de mão aberta e que a surra doía bastante, além da mulher ter quebrado o seu aparelho celular.





O vítima disse que já é acostumado a apanhar da esposa, porém, desta vez foi o fim , uma vez que o mesmo não aguenta mais de tanto apanhar da María Joana, e que irá se separar da mesma e que não terá mais volta.





Ainda segundo a vítima, o motivo da surra teria sido pelo fato de sua esposa está desconfiando que ele estivesse com uma outra mulher.





Djacir disse que quando era criança apanhava de seus país, e se não bastasse agora está apanhando da esposa.





Na delegacia, os policiais na pessoa do sargento Bezerra, orientou o jovem registrar um boletim de ocorrência.





Via Sobral na Mídia