Tour das Taças do Campeonato Cearense 2019 chega ao UNINTA

O Centro Universitário Inta (UNINTA), patrocinador Master do Guarany Sporting Club, recebe hoje (27) a exposição das Taças do Campeonato Cearense 2019 e, a de Campeão do Interior 2019, que foi conquistada pelo Cacique do Vale. Segundo o Diretor Administrativo do Guarany, Tiago dias, a promoção da Federação Cearense de Futebol(FCF) tem por objetivo dar oportunidade aos torcedores de conhecerem o troféu.





“A Federação está de parabéns pela iniciativa. Agradecemos em nome da nossa torcida e de toda a diretoria. Podemos observar que o interesse dos torcedores é muito grande. Esta conquista representa o belíssimo início da nova administração, que acredita no Guarany e na nação rubro-negra”, destacou.





O Coordenador de Comunicação do UNINTA, prof Me Matheus Salvany, destaca a importância da ação. “A parceria entre Guarany e Uninta serve aos nossos estudantes como exemplo de boas práticas de gestão. A conquista de Campeão do Interior é fruto de uma administração profissional, somada ao empenho da Comissão Técnica e dos jogadores. Tenho certeza que o futuro do Cacique é promissor, assim como o do UNINTA, que em 2019 celebra 20 anos de sucesso”, colocou.